韓国で妻が園長を務める保育園の職員用トイレにカメラを設置し、盗撮した容疑に問われている40代の男が裁判所に寛大な処分を求めた。【写真】小学校で8歳女児を刺殺した韓国女教師4月23日、法曹界によると、検察は水原（スウォン）地裁・刑事11単独（チ・ソンギョン部長判事）の審理で開かれた40代男の性暴力犯罪処罰等に関する特例法違反（カメラ等利用撮影）事件の論告求刑公判で、懲役3年を求刑した。併せて性暴力治療プログラ