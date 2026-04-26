現地４月25日にサウジアラビアで開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリートの決勝戦で、FC町田ゼルビアは地元のアル・アハリ・サウジと対戦。延長戦の末に０−１で激戦を落とした。68分に相手DFが一発退場し、町田は数的優位に立つも得点を奪えずにいると、延長戦開始直後の96分に痛い一発を浴びた。初出場で優勝という快挙をあと一歩で逃したなか、76分には珍しい出来事が起こった。町田のCKの場面で、キッカーの相