チャンピオンシップ（イングランド２部）のコベントリーは先日、リーグ優勝と25年ぶりの１部昇格を決めた。だが、坂元達裕は負傷で戦列を離れたまま、シーズンを終えている。ろっ骨のケガで欠場している坂元は、残り２試合も出場できないことが明らかになった。フランク・ランパード監督が明かしている。地元メディア『CoventryLive』が伝えた。コベントリーで３シーズン目の坂元は今季、リーグ戦の35試合に出場（先発29試合