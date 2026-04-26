【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月25日に放送された日本テレビ『全力チャンプ』の第一回ハイレベル曲分業カラオケ選手権初代チャンプが決定。全国各地のカラオケ大会で賞を総なめにする歌うまティーン3人組が優勝を果たした。 ■決勝に残ったチームは猛者ぞろい！その頂点に立ったのは… 本大会は番組ホームページ・カラオケ会員サービスDAM★ともからの応募者や、全国のカラオケ大