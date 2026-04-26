◇MLB ドジャース 12-4 カブス(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)ドジャース・佐々木朗希投手が今季5度目の先発登板で、6回途中4失点で今季初勝利を挙げました。前回20日ロッキーズ戦から中5日での先発マウンドは初回、ダブルプレーもあり無失点で立ち上がります。しかし2回、カブス・鈴木誠也選手に98.5マイル(約158.5km)の高めのストレートを左中間へはじき返され、ソロHRを浴びて先制点を献上しました。3回には暴投でピンチ