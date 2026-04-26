22日のメーン11R「若草特別」（A2B1、ダート1230メートル）は単勝1・7倍の断然人気に支持された3連勝中のキングスピカ（牡4＝保利平、父エスポワールシチー）が2着に1馬身1/2差をつけ勝利。連勝を4に伸ばした。まずまずのスタートを決めて、道中は中団を追走。3コーナーから大外を回して進出を開始し、先頭集団に取り付いた。最終直線では3頭が横並びで接触しヒヤリとする場面もあったが、上がり3F最速37秒7の末脚で後続との差