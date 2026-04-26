Image:合同会社ぐらびて こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。急な雨に降られてコンビニでビニール傘を買う。それに晴れの日は日傘も必要で…気づくと「傘、何本あるんだっけ？」状態に。でも本来、傘ってそんなにいらないはず。「雨も陽射しも、これ1本でいい」そう思わせてくれるのが、晴雨兼用の折りたたみ傘「TEMPO」。傘を持ち替える手間も、増えていくストレスもま