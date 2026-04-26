英国の女性インフルエンサーのクラウディア・ザクジェフスカさん（３２）が４月１９日午前４時半ごろナイトクラブの外で車にはねられ、２５日に死亡した。はねたのは別の女性インフルエンサーのガブリエル・キャリントン被告（２９）だった。英紙ミラーが２５日、報じた。モデルのザクジェフスカさんはインスタグラムに２７万５０００人のフォロワー、リアリティー番組「Ｘファクター」元ファイナリストのキャリントン被告は３