ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピック TEAM JAPAN 応援感謝パレードミラノ・コルティナ五輪とパラリンピックで活躍したTEAM JAPANの「応援感謝パレード」が25日、東京・日本橋で行われた。フィギュアスケートペアで金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組も参加し、コース上で高々と上がったリフトも披露するなど、大いに盛り上げたが、パレード前のバス車内も話題になっている。五輪閉幕から約2か月、パラリン