これから服を買い足すならコレが狙い目！ 今回は【GU（ジーユー）】で人気を集めているトップスをご紹介します。注目したのは、トレンドカラーの「ブラウン」。コンビネーションデザインがおしゃれなTシャツと、夏まで長く使えるTシャツが登場。スタッフさんによる着回しコーデもぜひ参考にして。 パッと華やか！ 1枚で着映える主役級Tシャツ 【GU】「布帛コンビネーションT」\1,49