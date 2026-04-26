歌手のプリンスさんは、35歳を過ぎても生きたくなかったという。明らかな死への願望が、没後10周年を記念して、最も親しい家族、友人、そして共同製作者たちとの一連の対談の中で明らかになった。 【写真】幼い頃のプリンス坊やと妹が可愛すぎる 2016年4月21日、57歳でこの世を去ったプリンスだが、ミネソタ州チャンハッセンにある広大な「ペイズリー・パーク」の邸宅内のエレベーター内で、意識不