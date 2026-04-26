◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２６日・横浜）巨人の吉川尚輝内野手（３１）が２６日、１軍に今季初合流した。昨年１０月に両股関節を手術し、約半年のリハビリを経ての１軍復帰となる。二、三塁でのノックやフリー打撃などフルメニューをこなし「もう頑張ります。それだけです。（体は）全然、問題ないです」と意気込みを語った。春季キャンプは３軍でリハビリをこなし、４月５日の３軍戦・航空自衛隊千歳戦（Ｇ球場