10日、地球に帰還したのは有人での月周回計画『アルテミス2』で、4人の宇宙飛行士を乗せた宇宙船だ。【映像】『アルテミス2』帰還の瞬間（実際の様子）およそ10日間をかけて月を周回して地球に戻ってきた宇宙船『オリオン』は、6日には月の裏側を飛行し、人類史上、地球から最も遠い地点の記録を56年ぶりに更新した。2028年には月面着陸を目指している。ただ、この月面着陸は、すでに1969年の『アポロ11号』に始まり、合わせ