お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が25日、自身のアメブロを更新。保育園帰りに公園を満喫する長女・にこりちゃんの活動的な様子と、帰宅後の風景を公開した。【映像】西野未姫の家族ショット（長女・にこりちゃんの姿も）2022年11月、元AKB48のメンバーでタレントの西野未姫との結婚を発表し、“31歳差婚”が話題になった山本。2024年10月には第1子となる長女・にこりちゃんが誕生し、2026年1月には西野が第2子を妊娠したこ