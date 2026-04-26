■日本学生個人選手権（26日、神奈川・レモンガススタジアム平塚）久保凛が1500mで参戦決定東京世界陸上の銀メダリストらも出場、エントリー第5弾発表【セイコーGGP 】陸上の男子400mハードルで胗田聖人（東洋大4年）が49秒89で自身初となる日本一に輝き「全国クラスの大会で勝つのは初めての経験なので、とてもうれしい」と喜びを口にした。日本学生個人選手権の男子400mハードル決勝が行われて、25年東京世界陸上4×100m