25日夜、山形市の路上で40代の男性の顔を殴ったとして62歳の男が現行犯逮捕されました。 傷害の疑いで現行犯逮捕されたのは、山形市に住む無職の男（62）です。 警察によりますと、男は、25日午後11時ごろ、山形市香澄町の路上で山形市に住む40代の男性の顔を平手で複数回殴る暴行を加えた疑いがもたれています。 男性は上唇が腫れあがる全治不詳のけがをしました。男は容疑を認めているということです。男と被害者の男性との間