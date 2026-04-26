京都１１Ｒ・マイラーズカップ・Ｇ２・馬トク激走馬＝ウォーターリヒト連覇こそ逃した前走の東京新聞杯だが、０秒１差の３着と好走したドレフォン産駒。直線で勝ち馬と接触しなければさらに際どかったはず。今回は昨年のマイルチャンピオンシップで３着と好走した京都の舞台で期待がかかる。３月１２日に外厩・キャニオンＦ土山から帰厩し、坂路とＷコースで時計８本。ＣＷコースの１週前は、やや冴えなかったが、直前は坂路で