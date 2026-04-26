１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」は、令和の現役高校生に「あなたは生まれ変わっても自分になりたいですか？」というアンケートの調査を実施。「（自分に）なりたい」と「（自分に）なりたくない」の２択で回答をしてもらったところ、「（自分に）なりたい」と答えた高校生は５３．５％、「（自分に）なりたくない」と答えた高校生は４６．５％という拮抗した結果となった。【高校