巨人やＭＬＢで活躍した上原浩治さんが２６日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）のスポーツコーナーに、ご意見番として生出演。ＭＬＢで本塁打を量産している日本人選手の活躍ついてコメントした。５試合連続本塁打するなど好調のホワイトソックス・村上宗隆には「こんなに打つとは…。打つとは思ってましたけど、ここまで打つとは正直思ってなくて」と率直な感想を語った。すごいと実感した点は「（村上の）