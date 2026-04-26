◆パ・リーグオリックス―日本ハム（２６日・京セラドーム大阪）日本ハムの大塚瑠晏（るあん）内野手（２２）が初回の第１打席でプロ初打点を記録した。１―０の初回２死三塁、カウント１―０から九里のシンカーを捉え、中前適時打。「甘い球が来たら、どんどん振っていこうと思っていました。打った瞬間にヒットになると思い、うれしかったです。あまり打点を稼ぐタイプではないですが、得点に絡むことができて良かったです。