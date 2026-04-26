29日の大井競馬11Rで行われる3歳ダート3冠1冠目「第71回羽田盃」（Jpn1、ダート1800メートル）の枠順が26日、以下の通り確定した。京浜盃を勝ったロックターミガン（牡＝栗東・石坂、父シスキン）は8枠13番、雲取賞覇者のリアライズグリント（牡＝栗東・矢作、父キタサンブラック）は2枠2番となった。1枠1番トリグラフヒル57松山弘2枠2番リアライズグリント57坂井瑠3枠3番サンラザール57矢野貴3枠4番ディアシンバ57吉井章4枠