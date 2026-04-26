「オリックス−日本ハム」（２６日、京セラドーム大阪）日本ハムの先発・有原航平投手が３回までで５失点を喫し、４回途中８失点でＫＯとなった。８失点は今季ワースト。立ち上がりからオリックス打線に捕まった。味方が初回に２点を先制したその裏、２死一塁からシーモアの右前打で一、三塁のピンチを迎えると、森友の中前適時打で失点。なお２死二、三塁から続く来田には中前に逆転の２点適時打を浴びた。この回いきなり３