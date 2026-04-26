NISAとは投資で利益を得た際にかかる約20％の税金が非課税になる制度です。亡くなった人がNISAをしていた場合、その資産はどのようになるのでしょうか？ 遺産を相続する場合は遺産総額などによっては相続税も発生するので、気になるところですよね。 本記事では、NISAをしていた人が亡くなった場合のお金の流れや相続する場合の税金について解説しています。 NISAの名義人が亡くなったらどうなる？ NISAの名義人