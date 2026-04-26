家族構成や生活スタイルによっては、車よりも自転車のほうが「生活の足」として便利という地域もあります。 そのような地域では、子どもの送迎にも自転車を使うケースが多いでしょう。保育園や幼稚園の送迎ではよく見られる光景ですが、小学生になると自転車に乗せるルールが変わるため注意が必要です。 自転車での送迎が多い人は、「上の子が小学生になったら、子ども2人の送迎はどうしたらいいのか」