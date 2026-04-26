数年前まで家族4人・2泊で「16万円」程度だったGWの旅行が、今年は「40万円」近くになり驚いた、という声を耳にします。宿泊料の高騰が続く中、GWに家族旅行をするのはぜいたくなのでしょうか。 本記事では、GWの旅行費用の相場や宿泊料が値上がりしている背景、費用を抑えるコツなどを解説します。 2026年GWの旅行費用はどのくらい？ JTBの「2026年ゴールデンウィーク（4月25日～5月7日）の旅