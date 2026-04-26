4月は入社や入学など、家族の生活が大きく変わる時期です。子どもが就職して社会人としての第一歩を踏み出したことを喜ぶ一方で、忘れてはならないのが健康保険の「扶養削除」の手続きです。新生活のサポートや環境の変化に気を取られるうちに、手続きが後回しになってしまうケースも少なくありません。 「後で手続きすれば大丈夫」と軽く考えていると、思わぬ金額の返還を求められることがあります。本記事で