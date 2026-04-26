ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は２５日（日本時間２６日）の本拠地ナショナルズ戦に「２番・一塁」で出場したが、５打数無安打３三振に終わった。チームも３―で敗れ、１１勝１６敗の借金５となった。メジャートップに並ぶ１１号を放った前日とは打って変わり、快音は響かなかった。見逃し三振一つ、空振り三振は二つ喫して三振数はリーグワースト２位の３９となり、一発か三振かという傾向も強くなってきた。そ