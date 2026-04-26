お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーが２６日、ＴＢＳ系「上田晋也のサンデーＱ」に出演。自身がホワイトハラスメントをしているのではないかと懸念する場面があった。番組では、社会問題となっているカスタマーハラスメントにまつわる話題から、さまざまなハラスメントに関するトークを展開。その中でも、上司から部下に対する配慮が過剰で成長の機会をなくしてしまう?ホワイトハラスメント?に焦点を当てて取り上げ