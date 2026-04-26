【モデルプレス＝2026/04/26】フリーアナウンサーの高島彩が4月25日、自身のInstagramを更新。長女のために手作りした弁当の数々を公開し、反響を呼んでいる。【写真】47歳元フジアナ「娘さんが羨ましい」肉料理・野菜・ゆで卵など詰まった中1長女の弁当9種◆高島彩、週6の中学生弁当公開高島は「長女が中学生になり 週6お弁当生活スタート」と報告。「苦行かと思われたお弁当作りも 今のところ毎日楽しくテキトーに詰め込んでおり