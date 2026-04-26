◇プロ野球 セ・リーグ DeNAー巨人(26日、横浜スタジアム)1勝1敗で迎える同一カード3戦目。巨人のスタメンが発表されました。野手は前日の試合から2選手を入れ替え「3番・センター」で佐々木俊輔選手、「8番・サード」で門脇誠選手を起用。前日にプロ初弾を放った平山功太選手と、前日プロ初打点をあげた小濱佑斗選手はそれぞれ打順を1つずつあげています。先発投手は井上温大投手。直近2登板では援護に恵まれない中でも粘投してき