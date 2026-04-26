元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が25日放送された日本テレビ系「一茂粗品の超ワイドショー」に出演。「キャバクラ代が経費で落とせる」ことをめぐるSNS上の論議について、私見などを述べた。忖度なしの本音で1週間のニュースをぶった斬る、ことがコンセプトの番組。最近、元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏がXで「水商売が正義みたいな風潮に違和感しかない。キャバ嬢が異常に稼げる時代って、まったく笑えない話」な