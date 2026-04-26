ハワイ大学のアメリカンフットボールプレーヤー・松澤寛政選手が日本時間26日、ドラフト外でラスベガス・レイダースと3年間のフリーエージェント契約を結びました。26年のドラフト会議で名前が挙がらなかった松澤選手でしたが、ドラフト会場においてドラフト後、突然電話を受けました。電話を切るとその場にいたNFL関係者の質問に「レイダース」と答え、歓喜のハグ。取材陣や関係者から大きな拍手と歓声が上がりました。高校までサ