自身の離婚をきっかけに実家へ戻り、独身の立場から両親のサポートや実家の維持を担いながら生活の基盤を整えるケースも存在します。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、長崎県長崎市在住・42歳男性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者の