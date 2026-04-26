『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した瀧山あかねABEMAの人気アナウンサー・瀧山あかねが約3年ぶりに、4月27日（月）発売『週刊プレイボーイ19・20合併号』のグラビアに再登場！豊かにキャリアを重ねた彼女が、研ぎ澄まされた肢体を惜しみなく披露する。【写真】瀧山あかねの研ぎ澄まされた肢体＊＊＊【どんな番組でも楽しむ自信アリ！】――20代最後の挑戦として週プレで初グラビア＆初表紙に登場されたのが約3年前。同