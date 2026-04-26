映画『未来』FM大阪公開収録が24日、大阪・門真の商業施設「ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真」で行われ、主演の黒島結菜と瀬々敬久監督が登場した。【写真】黒島結菜＆瀬々敬久監督、門真でファンと記念撮影映画『未来』は、湊かなえ氏の同名小説を実写化。主演の黒島を筆頭に、新星・山崎七海（※崎＝たつさき）のほか、坂東龍汰、細田佳央太、近藤華、さらに松坂桃李、北川景子らが集結し、痛みを抱えて生