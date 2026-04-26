モデルで女優の本田紗来が２６日、ＴＢＳ系「上田晋也のサンデーＱ」に生出演。両親からの超過保護ぶりを明かして、スタジオを驚かせた。番組では、最近話題となっている「ホワイトハラスメント」について取り上げた。上司が部下を過剰に配慮することで成長の機会を阻害するというものだが、スタジオのゲストがそれぞれ自身にまつわるホワイトハラスメントに対する疑問を挙げたが、「家族がやさしすぎる」とフリップに書いた本