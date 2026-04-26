元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が25日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。現在、ハマっている韓国ドラマを明かした。「韓国の今さら、キム秘書にハマってるの」と切り出し、韓国ドラマ「キム秘書はいったい、なぜ?」（18年）の名を挙げた。「で、今、男の人いるじゃん。パクなんとかさん」と主演俳優のパク・ソジュンに触れた上で「あの人、めちゃ格好いい。