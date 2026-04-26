◇パ・リーグ日本ハム―オリックス（2026年4月26日京セラＤ）日本ハム・有原航平投手（33）が序盤にまたも失点した。2点の先制点をもらった直後、1回に1死から四球で走者を出すと、2死からシーモアに右前打。一、三塁で森に中前適時打を浴びた。さらに来田にも中前に2点適時打を許して3点目を失い、逆転された。今季4試合で20失点中、3回までに16失点と序盤の立ち上がりが課題だったが、先発5試合目も序盤に失点して