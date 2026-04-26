「ドジャース１２−４カブス」（２５日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の第１打席で４試合１４打席ぶりの安打をマークするなど、３打数１安打２四球２得点でチームの大勝に貢献。試合後には恒例の儀式を巡って山本由伸投手と笑みを浮かべながらじゃれ合った。勝利のハイタッチをかわしていた大谷。その後、１人だけマウンドに向かい、恒例となったシャドーピッチングを行った。