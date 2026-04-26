上沼恵美子（71）が26日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演し、約45年前に大阪・新歌舞伎座の舞台で故田村正和さんと共演した際の“素顔”を明かした。当時、大阪・ミナミのスナックを借り切って行われた「中日（なかび）の打ち上げ」に出席した上沼は、田村さんの隣に座ったという。そこで印象に残ったのが、田村さんが人前では一切食事をせず、「ウイスキーの水割りだけ」だったこと。さらに長い足を組む姿を間近