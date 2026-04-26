◆ブンデスリーガ第３１節マインツ３―４バイエルン（２５日、メーヴァ・アレーナ）マインツ所属の日本代表ＭＦ佐野海舟はフル出場し、全３得点に絡む活躍で攻守にけん引も、チームは３点リードで折り返した後半に王者相手に４失点を喫し、敗れた。佐野は前半１５分、ＣＫの流れで右サイドからクロスを送り、先制点をアシスト。同２９分には中央から前線に絶妙なスルーパスを通し、２点目を演出し、同アディショナルタイムに