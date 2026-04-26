◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（２６日・甲子園）広島は打順を大きく組み替え、昨年１２月の現役ドラフトで楽天から加入した辰見鴻之介内野手が「２番・右翼」で移籍後初めてスタメン起用された。４番は３試合ぶりにモンテロ。菊池涼介内野手が今季初の５番に入った。スタメンは以下１（左）秋山２（右）辰見３（三）小園４（一）モンテロ５（二）菊池６（中）大盛７（遊）勝田８（捕）持丸９（投）栗林