◆オランダリーグ第３１節フェイエノールト３―１フローニンゲン（２５日、フェイエノールト・スタディオン）フェイエノールト所属の日本代表ＦＷ上田綺世が２得点の活躍で、チームを３―１の勝利に導いた。１点リードの前半２２分に、まずは落ち着いてＰＫを左隅に成功。２戦連続ゴールを記録した。後半２２分には、中央で味方からのパスを受けると、素早くターンし、前方へ持ち込み右足でゴール右隅に流し込む美しい流れか