◆陸上日本学生個人選手権最終日（２６日、神奈川・レモンガススタジアム平塚）男子４００メートル障害は、東洋大の柳田聖人（４年）が４９秒８５で優勝。５０秒０３で２位の菊田響生（法大２年）に競り勝った。「全国レベルの大会で優勝したのは初めてなのでうれしいです」と満面の笑みで話した。兄は１００メートルで日本歴代５位（１０秒００）の大輝（２２）＝ホンダ＝。今春に東洋大を卒業し、社会人となった兄について