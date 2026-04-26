【モデルプレス＝2026/04/26】元乃木坂46の堀未央奈が4月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。韓国メイクの姿を披露し反響を呼んでいる。【写真】29歳元乃木坂人気メン「雰囲気変わって可愛い」“爆盛れ”の韓国メイクショット◆堀未央奈、韓国メイクで雰囲気ガラリ堀は「韓国でメイクしてもらったら盛れすぎてほんま誰？」とつづり、写真を複数枚投稿。春らしいコーラルカラーのメイクにウェーブに巻いたヘアセットと大人な雰囲気