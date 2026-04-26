［政治の現場］高市政権半年＜３＞３月１９日午前、米ワシントンの大統領賓客施設「ブレアハウス」。首相の高市早苗（６５）は、首相秘書官から対応を問われ、こう言い切った。「乗らない手はないやろ。初めから参加しないと意味がない」乗ると決めたのは、ホルムズ海峡の安全な航行確保に「貢献する用意がある」とうたった共同声明だ。英国主導で欧州５か国がまとめ、全ての国に「国際法の順守」も求めた。米国とイスラエ