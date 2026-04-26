◇ナ・リーグカブス4−12ドジャース（2026年4月25日ロサンゼルス）カブスのモイセス・バレステロス選手（22）が25日（日本時間26日）、敵地でのドジャース戦に「6番・DH」で先発出場。4回の第2打席で相手先発・佐々木朗希投手（24）から4号ソロ本塁打を放った。2回の第1打席はフルカウントからの8球目、高め直球に中直に倒れたが、4回2死の第2打席はフルカウントからの8球目、今度はスライダーを捉え、右中間スタンドに4