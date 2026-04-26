高市総理大臣は26日、アメリカ・ワシントンで行われたトランプ大統領出席の晩餐会で発砲事件があったことについて、自身のXに投稿し、「トランプ大統領が、恐ろしい銃撃の後、ご無事だとの報に接し、安心しました。暴力は、世界のいかなる場所でも、決して容認できません」と綴った。I am relieved to learn that President Trump is safe after the terrifying gunshots.Violence can never be tolerated anywhere in the world.