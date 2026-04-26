4月25日、レバンガ北海道は同日に行われた試合結果をもって、「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」出場の可能性がなくなったことを発表。これを受け、クラブの代表取締役社長を務める折茂武彦氏が公式SNSを通じて、ファン・ブースターへ向けたメッセージを送った。 今シーズンの北海道は、オフの大胆な大型補強を機に、東地区の台風の目として大きな飛躍を遂げた。日本代表・