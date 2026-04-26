4月25日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B2リーグ戦の第32節GAME1が開催された。 プレーオフクォーターファイナルの前哨戦となった信州ブレイブウォリアーズと福井ブローウィンズの一戦。試合序盤から互いに点を取り合う展開となるなか、信州はマイク・ダウムのフリースローをきっかけにして9－0のランで大きくリードを